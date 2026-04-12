Con particular satisfacción y el de toda la familia y principalmente de su padre el expiloto Matías Muñoz, el jovencito Agustín Muñoz reflexionó sobre su primera vez en el podio de una categoría del karting, al ser entrevistado por el periodista Carlos Zapico del diario La Opinión Austral, expresando su “felicidad,… es lo mas lindo que pude tener… gracias a mi familia, a mi mamá, y a todos y a mi papá, que es el mejor mecánico que tuve….”

FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Agradezco a mi papá desde el primer día que arrancamos, – enfatizó Agustín con cara compungida y con lágrimas en su rostro – porque no nos rendimos y seguimos,…y le mando un saludo a toda mi familia…”.

Cuando se produce esta conjunción de la unidad de una familia con los intereses de un chico de esa edad, es notable la emoción y el momento que se vive, máxime cuando el esfuerzo se traduce en un logro que para todos es realmente importante, lo que demuestra la calidad de la familia y la importancia que el joven piloto le da al apoyo y el cariño de todos, máxime cuando se cumplen sus sueños.