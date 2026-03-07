Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto de El Calafate Alejandro Gutierrez será el único piloto de la región que correrá el Rally de Laguna Blanca en la zona de Villa Tehuelches, primera fecha del calendario chileno de la especialidad en la provincia de ültima Esperanza.

El piloto será navegado por su sobrino Titi Gutiérrez, hijo mayor de su hermano Julio, por lo que toda la familia está mas que interesada en saber como les irá en esta nueva instancia, dado que ya han participado en otras carreras y ediciones como la última del GP de la Hermandad en Tierra del Fuego.

La carrera que es la primera de una serie de tres fechas donde se suma el rally de Puerto Natales en mayo y el de Torres del Paine en octubre, conforma la primera prueba con autos de las categorías N2, N1, F y N3 ( las mismas del GPH), y suman mas de 25 tripulaciones que tomarán parte de esta edición, por lo que todo se predispone para este fin de semana en el sur de Chile.

Los Gutierrez cuentan ya con una reconocida experiencia en la región en pruebas de esta índole, por lo que pretenden realizar un buen papel en este caso, contando con rivales de la ciudad de Punta Arenas, Puerto Natales y los calafateños, defendiendo los colores argentinos por lo que trabajan para tener un buen resultado.