El piloto de El Calafate Alejandro Gutiérrez confirmó que estará presente en la fecha de apertura del campeonato anual de Rally en territorio chileno, lo que tendrá lugar en la región de Puerto Natales como el Rally de Laguna Blanca los días 7 y 8 de marzo venideros.

La competencia que se largará desde Villa Tehuelches recorrerá una interesante zona de la región y se espera contar con un parque considerable, vista la importancia que los chilenos le dan a la práctica del rally en la zona, por lo que esta apertura en la provincia de Ultima Esperanza es mas que celebrada.

Sumado a ello se ha dispuesto ya que se tomarán las categorías del Gran Premio de la Hermandad (GPH) como válidos, confirmando las especialidades que disputan la gran carrera fueguina, por lo que la categoría N1 será la D, y la N2 será la E y la F de la prueba insular, lo que les otorgará un importante número de participantes nuevos, con los que Alejandro Gutierrez deberá batallar en ésta ocasión.

El piloto de El Calafate que suele participar activamente en estas pruebas, ha tomado parte también en el GPH del año pasado y en ediciones anteriores, por lo que cuenta con toda la experiencia necesaria apara este tipo de carreras, por lo que se espera una buena presentación en territorio trasandino junto a su sobrino Titi, hijo de Julio su hermano , quien habitualmente es su navegante.