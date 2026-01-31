Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alexis Bull logró vencer en la tercera serie disputada en el autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata en la clase 1 del Turismo Pista, por lo que habiendo marcado el segundo registro, largará como escolta en la primera fila de la final del domingo.

Si bien había largado en la segunda posición, logró superar a Nicolás Astorgano en la última vuelta del parcial para adjudicarse la serie, lo que lo posicionó para estar en la primera fila de la final, mientras que Joaquín Cortina largará en la punta.

Por su parte su hermano Willy finalizó la serie en la quinta ubicación (la misma serie), mientras que Agustín Orellana repuntando bastante, logró también terminar en quinto lugar en la primera serie por lo que largarán muy cerca uno del otro en la prueba final, mientras que el otro conocido local Franco Abasciano terminó en décimo lugar el parcial por lo que largará bastante mas atrás.

En la Clase 2 los fueguinos Lucas Yerobi y Lucas Garro clasificaron tercero y cuarto respectivamente por lo que tienen posibilidades de hacer un muy buen papel en las series y en la clase mayor (clase Tres), Pablo Guillermo (“Pali”) Collazo logró la ubicación 25° en la clasificación mientras que su padre Pablo Collazo quedó en la 34° lugar de la clasificación.

Las series de la clase mayor se inician a partir de las 10 de la mañana y la final para los autos de la clase uno tendrá lugar a partir de las 11.30 horas mientras que las finales para la clase 2 se disputarán a partir de las 12.20 y luego las finales de la clase mayor.