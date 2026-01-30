Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto de El Calafate Alexis Bull logró el décimo registro de clasificación con un tiempo de 1.42.457 a 0.567 de la punta, mientras que su hermano Willy marcó el 13° registro con 1.42.544 a 0.654 del primero que fue Nicolás Rojas, mientras que Agustín Orellana con un registro de 1.43.426 marcó el 32° lugar en el clasificador.

Otro conocido de los galleguenses fue Franco Abasciano que también milita en la especialidad, quien fuera piloto de karting en Río Gallegos, marcó 1.43.227 para quedar en la posición 30° de la grilla provisoria, dado que aún falta la clasificación del sábado, lo que se iniciará a partir de las 9 de la mañana.

Por su parte en la otra categoría que clasificó que fue la Clase2, el líder es por ahora el fueguino Lucas Yerobi, ampliamente conocido y quien ha visitado en mas de una oportunidad el “José Muñiz” local, mientras que otro fueguino como Lucas Garro quedó en la quinta posición.

Para este sábado clasificará también la Clase 3 donde estarán presentes Pablo y Pali Collazo en una categoría que ha tomado un auge mas que importante en el orden nacional, donde ahora militan figuras incluso del Turismo Carretera.