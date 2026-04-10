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Con un trabajo que no tuvo rivales durante toda la jornada, Alexis Bull inició el primer entrenamiento en el lugar de privilegio de la Clase 1, repitió en el segundo entrenamiento y ganó la primera clasificación sin dudarlo, en un día iluminado sin precedentes para el piloto en el Turismo Pista y en un trazado como el de Concordia.

Alexis marcó el mejor tiempo desde la mañana, repitiendo su labor todo el día para quedar ubicado en el mejor lugar a la espera de la segunda clasificación del sábado pero con el antecedentes de dominar absolutamente todo lo previo del viernes, lo que lo coloca en inmejorables condiciones de un excelente papel en la fecha.

Por su parte su hermano Williams quien además marcha primero en el torneo de la especialidad, arranco en la posición 21 pero luego en el segundo entrenamiento logró un excelente tiempo y los hermanos hicieron el 1-2 en este parcial lo que fue brillante para todos, pero Willy no tuvo una clasificación igual y quedó finalmente 18 pro aún queda la tanda del sábado para mejorar su posición.

También hizo lo propio Agustín Orellana piloteando ahora su nuevo auto, quedando 20 en el primer registro pero subiendo hasta el cuarto lugar en el segundo aunque en clasificación quedó finalmente en la 25 ubicación de la grilla a la espera de poder mejorar en la tanda sabatina.

Finalmente en la clase 2 el ex campeón Emiliano González con su nuevo VW Up quedó de la mitad para atrás habiendo marcado un registro para estar en la 28 posición de salida pero luego en la clasificación quedó ubicado en el puesto 36, por lo que tendera para superar este registro en la jornada también del sábado.

Si bien la clase 3 no salió ayer a la pista y si lo hará hoy, se pudo confirmar que estará “Pali” Collazo pero que su padre Pablo no estará presente en esta oportunidad en la carrera entrerriana, por lo que serían seis los santacruceños que corran este domingo en el norte de Entre Ríos.