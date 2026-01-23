Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escudería francesa Alpine presentó el A526, con el que el argentino Franco Colapinto competirá durante 2026 en la Fórmula 1.

La extravagante presentación se desarrolló en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly; del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore; y de Steve Nielsen, jefe de escudería.

Franco Colapinto estrenará el A526.

Al igual que el A525 de la temporada anterior, el nuevo modelo mantiene el rosa y el azul, colores de sus principales sponsors.

Alpine confía en lograr un buen desempeño en 2026, gracias al motor Mercedes, al tiempo dedicado a la preparación del A526 y a las jornadas en el túnel de viento para optimizar distintos aspectos aerodinámicos.

Con este modelo, la escudería francesa buscará dejar atrás el desastroso 2025, en el que concluyó última en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos.

