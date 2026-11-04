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Para el fin de semana el Automovil Club Río Gallegos programa la sexta fecha del calendario del karting anual, con la presentación de las categorías habituales y donde la Junior contará con su carrera anualde invitados con figuras mas que llamativas como la del campeón nacional Thiago Diaz.

Con mucha expectativa se presenta el programa donde se estima la pressencia del campeón Thiago Diaz y también de otro campeón nacional como Lorenzo Daz, el tucumano que milita en el equipo Génesis de Matías Milla y a ellos se suman importantes figuras regionales como Matías Rodriguez que lo tendrá a Diaz de invitado, o Santino Grasso que lo tendrá a Daz como compañero.

Otros reconocidos como Sebastián Ortiz (hijo de Marcos) será invitado de Joaquín Suarez, Lorenzo Heredia invitado de Bautista Abatte, el piloto de la clase 1 del Pista Agustín Orellana concurrirá invitado de Bockelman, el piedrabuenense Otero invitado de Lucas Suarez, o el turbiense Yair Pereyra invitado de Bautista Gómez, Teo y Bautista Mayeste, Tiago Tabares y Alejo Santillan, y otras duplas a tner en cuenta como la de Agustín Paris con Agustín Orellana.

Sumado a todo este desfile de figuras del karting, los torneos estan muy ajustados tal el caso de la menor Luqstoff donde lidera Luis Haro (Hijo) con 116 sobre Gregorio Gómez con 102.5, o la Pre-Junior donde lidera Valentino Pagnio con 148 sobre Brian Perales con 133.5 pero el tercero es Santino Grasso con 133, Cristobal Rodríguez con 124 y Oliver Osses con 123.5.

En la de invitados el puntero es Matías Rodriguez con 179.5 y segundo Bautista Abatte con 172, mientras que el tercero es Bautita Gómez como 138.5 y luego los Master con Facundo Huaiquil como líder con 170.5 seguido de Sebastián Gómez con 163.5 y Martín Ojeda con 148, Nazareno Staller con 140 y el resto con los +40 (mas de 40 años)con el sanjulianense Luis Haro como puntero con 150.5 y con la dupla Igor/Sarmartano segundos con 149 y Diego Levill con 134.

Con este panorama la lucha por los puntos es mas que importante dado que solo faltan dos carreras para el final, por lo que si bien esta fecha no define un campeón, deja todo muy ajustado para la última, donde saldrán los campeones anuales en cada una de las divisiones por lo que no se puede especular con nada y nadie se puede equivocar a esta altura de los acontecimientos.