La Asociación de Pilotos de Turismo y Rally de Tierra del Fuego (APITUR), eligió nuevas autoridades luego de una asamblea que se llevó a cabo en la semana con poca asistencia de socios pero tal como marca el estatuto, sirvió para cambio de autoridades luego de la renuncia presentada por la comisión anterior presidida por Gabriel Alonso.

Luego de los actos protocolares y de aprobar la memoria y el balance presentado al 31 de diciembre, se procedió a la nueva elección, lo que fue confirmado por los presentes ante la lista presentada por un grupo de socios por lo que fue aprobado sin mayores problemas, quedando ahora en el cargo de presidente Santiago Capello, con Jorge Silva como secretario, Juan Villaroel como tesorero y los vocales Rodrigo Cobian y Marcelo Tabie y en la fiscalizadora como titular Sandra Martínez y como suplente Matías Hernández

La APITUR que se encarga principalmente del campeonato de rally fueguino y que ha tenido mucha importancia en su momento como organización, sufrió algunos problemas en los últimos tiempos, por lo que será mérito de esta nueva dirigencia llevarla nuevamente al nivel que siempre atesoró en el automovilismo de Tierra del Fuego, con un campeonato que dio que hablar en mas de una oportunidad.