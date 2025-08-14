Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se pone en marcha en la jornada de hoy la prueba clasificatoria de la edición 50 del Gran Premio de la Hermandad en la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, con la participación de 197 autos con sus correspondientes tripulaciones en ésta competencia tradicional del automovilismo del sur de Chile y Argentina.

Previo a ello en la jornada de ayer tuvo lugar la reunión de pilotos y la simbólica rampa de lanzamiento, dos actos obligatorios para los participantes que concurrieron en masa a los mismos, por lo que fue muy concurrido, y donde se vivió todo lo previo de la que será el clasificatorio de hoy que se disputa en un trazado de 10 kilómetros y unos metros, en un terreno que hoy está muy seco y que cuenta solamente con una sola curva que es áspera, pero el resto es casi a fondo por lo que se verá mucha velocidad aunque con un poco de terreno suelto por encima.

En la emisión de anoche de MUSICA DE MOTORES por LU12 La Deportiva de la Patagonia, el piloto Pablo Wyss uno de los representantes de El Calafate, se refirió a este hecho aclarando que el clasificatorio será muy veloz por esas circunstancias, por lo que espera poder hacer un buen papel pero “terminando bien” en ese tipo de suelo, algo que este año parece que será igual para todo el recorrido, tan distinto del año anterior donde el barro fue el principal obstáculo de todos.

La prueba comenzará desde la Estancia María Behety hacia la zona de El Tropezón, donde se trabajó para que quedara bien parejo el suelo, por lo que para los primeros será ideal, comenzando con la categoría mas pequeña y de allí hasta completar la “G” que es la mayor de la prueba con los veloces autos de mas de dos litros de cilindrada y todo se prepara para un fin de semana a toda marcha en los caminos fueguinos como viene sucediendo desde 1974, pero en este clasificatorio se podrá apreciar quienes tienen mejores posibilidades.

Figuras tradicionales de pilotos chilenos y argentinos toman parte en ésta oportunidad, donde los nombres de los hermanos Preto o el mismísimo Ernesto “Tincho” Gómez, un chileno con destacada actuación en el automovilismo de su país y en el de la región patagónica de Argentina, estarán presentes en “la isla” para formar parte de ésta edición, engalanando con sus nombres la propuesta automovilística.

Federico Luques ya tiene invitado

El piloto de Comandante Luis Piedra Buena Federico Luques, invitó a quien fuera su compañero el año pasado en la misma prueba, el entrerriano Manuel Burget, quien en la edición anterior terminó tercero en la carrera en Buenos Aires.

Activo partícipe del TC Mouras hoy en día, tripulará el Toyota Yaris de Luques que es atendido por el GR Competición (Gaby Rodríguez) y que confían que pueden hacer un papel similar al del año pasado donde el titular fue cuarto y el invitado tercero al final.