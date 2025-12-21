Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una agradable reunión que comenzó en las primeras horas del mediodía y que se prolongó hasta buenas horas de la tarde, propietarios de autos clásicos y de autos antiguos compartieron un portentoso asado en una chacra de los alrededores de Río Gallegos, donde hubo oportunidad de escuchar anécdotas y acontecimientos de los hechos que se vivieron durante el año.

No escapó a nadie la necesidad de compartir acontecimientos de carácter histórico y de otros hechos que han jalonado la historia de la ciudad y de la región, por lo que se vivieron charlas altamente emotivas durante todo el día, sumado a los autos que descansaban en el lugar, donde se mezclaron los antiguos con los clásicos en un muestrario digno de la historia.

La reunión fue encabezada por el presidente de los autos antiguos Juan Moyano, descendiente del primer gobernador del territorio Carlos María Moyano y además integrante del grupo Ford “T” de la República Argentina, propietario de un vehículo de la marca en perfecto funcionamiento.

Otros reconocidos vecinos de la ciudad estuvieron presentes en el evento que sirvió además para ir reuniendo distintas ideas para este año que se inicia, fundamentalmente con los autos y modelos que poseen, donde no están ajenas las muestras públicas y los viajes a ciudades que comparten esta metodología, y donde hubo miembros también del grupo Chevrolet y de otras organizaciones de la misma índole, por lo que la reunión abarcó todos los aspectos posibles y se esperan grandes realizaciones para el año que se inicia en breve.