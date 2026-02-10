Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que debía ser el inicio de una nueva temporada en el Turismo Carretera 2026 terminó de la peor manera para el equipo Savino Sport y el piloto Nicolás Trosset. En la previa de la primera fecha del campeonato, que se disputará el próximo fin de semana en El Calafate, el camión que transportaba el auto de competición se incendió en plena ruta y quedó completamente destruido.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el semi remolque circulaba por la Ruta Nacional N° 3, a unos 30 kilómetros al sur de Sierra Grande, en territorio rionegrino. En el interior del vehículo viajaban herramientas, repuestos, equipamiento técnico y el Ford Mustang de Turismo Carretera que el arrecifeño había presentado oficialmente horas antes.

El incendio que consumió el Ford Mustang de Trosset

Según relataron fuentes vinculadas al equipo, el fuego se propagó con extrema rapidez y no dio margen para rescatar nada del interior del camión. Las llamas alcanzaron de lleno al Mustang de Trosset, que sufrió daños totales, dejando sin posibilidades de competir al piloto en la fecha inaugural del calendario.

Las imágenes del incendio, registradas por automovilistas y difundidas en redes sociales, generaron un fuerte impacto en el ambiente del automovilismo argentino. En cuestión de minutos, meses de trabajo quedaron reducidos a cenizas.

A pesar de la magnitud del siniestro, se confirmó que no hubo heridos, ya que el chofer del camión logró detener la marcha y ponerse a salvo a tiempo.

Corte de la ruta

Para sofocar el incendio fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, que trabajaron con cuatro unidades móviles y alrededor de 13 rescatistas. Las tareas se extendieron por más de dos horas y media, debido a la intensidad del fuego y a la presencia de materiales altamente inflamables.

Dentro del tráiler se transportaban combustible, cubiertas y un karting, elementos que potenciaron el foco ígneo y elevaron el riesgo de que las llamas se propagaran hacia la vegetación circundante, en un contexto de emergencia ígnea en la región.

Durante el operativo, la Ruta Nacional 3 permaneció cortada durante varias horas, lo que generó filas de vehículos de hasta siete kilómetros en ambos sentidos.

Causas del incendio en el camión del Savino Sport

Las causas del incendio fueron materia de análisis en las horas posteriores al siniestro. En un primer momento, se indicó que el fuego podría haberse iniciado por una falla mecánica en uno de los ejes del camión, que habría provocado el bloqueo de una rueda.

Ese desperfecto generó un fuerte recalentamiento, que terminó desencadenando el incendio de uno de los neumáticos del acoplado. Las llamas luego avanzaron hacia el interior del tráiler, donde se encontraba el Ford Mustang de Turismo Carretera.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1293 de la Ruta 3, y el camión quedó parcialmente detenido sobre la banquina, ocupando media calzada.

El mensaje de Nicolás Trosset tras perder su auto de TC

Horas después del incendio, Nicolás Trosset, de 34 años, expresó su dolor a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción, que reflejó el golpe anímico que significó la pérdida del auto.

“El que ama los fierros sabrá lo que se siente cuando es con esfuerzo y dedicación. Sin dudas un día triste para mí, mi equipo y mi grupo de trabajo. Una piedra más en el camino, pero le pondremos el pecho como buen apasionado del automovilismo y del TC”, escribió el piloto arrecifeño.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y recibieron el acompañamiento de fanáticos, colegas y equipos de la categoría.

La solidaridad del automovilismo argentino

En medio de la conmoción, el automovilismo argentino volvió a mostrar su costado más humano. Equipos rivales, pilotos del Turismo Carretera y escuderías colegas se comunicaron con el Savino Sport para ofrecer ayuda, repuestos y apoyo logístico con el objetivo de que el equipo pueda rearmarse.

Entre los gestos solidarios, se destacó el compromiso de distintas estructuras para colaborar en la construcción de un nuevo vehículo y permitir que Trosset pueda volver a competir lo antes posible.