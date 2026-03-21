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Para este fin de semana se prepara la primera fecha del campeonato anual del automovilismo calafateño, con la presencia de la categoría 800 c.c. y la categoría 1600 “unificada” con presencia de autos de otras localidades y con cuatro autos de Río Gallegos.

La competencia se desarrolla el día domingo comenzando con entrenamientos previos para la categoría menor a partir de las 11 horas en el dibujo mas chico de 2000 metros de extensión y luego los de mayor cilindrada en el trazado intermedio de 3000 metros, para luego a partir de las 14.30 horas se prevea la largada de la primera serie de la menor y así sucesivamente el resto del programa, mientras que a las 15.30 horas se estima la largada de la primera final.

La categoría menor cuenta con reconocidos pilotos de la especialidad como Juan Manuel Fernández quien es el bicampeón, pilotos jóvenes como Maximiliano Belloni y veteranos como Luis Ojeda, por lo que tendrá su propio espectáculo como sucede en cada oportunidad.

La categoría 1600 presenta un muy buen parque de autos y pilotos con las figuras mas destacadas como Javier Belloni, Ignacio y Pablo Grippo, el reconocido Gabriel “Gato” Etura, Enrique Cárcamo y su hijo Rodrigo con auto similar, otro de renombre como Martín Godfrid, y varios pilotos mas de la ciudad, a los que se unen Facundo Galo de Comandante Luis Piedra Buena, y los galleguenses Marcelo “Chelo” Sebastianelli, Leandro “Poroto” Fernández y su padre Horacio Fernández, y el ultra campeón galleguense Marcos Ortiz con el debut de una nueva unidad.

La organización habló de la posibilidad de contar con mas de 20 autos en ésta categoría lo que le daría a la carrera un aspecto mas que importante para el autódromo en lo zonal, sumado a la presencia de pilotos de reconocida trayectoria compitiendo en este fin de semana, lo que es mas que bueno en función de una actividad que sufre los avatares de una economía complicada que no los beneficia.

Esta será la primera fecha estimándose que se podrá contar con seis mas durante el año para el torneo zonal, por lo que todo se predispone para vivir con especial entusiasmo la primera del año, y comenzar a palpitar lo que será el campeonato en todo su desarrollo.

La Categoría Hyundai confirmó su visita para abril

La categoría Hyundai de la ciudad de punta Arenas confirmó su presencia en la próxima fecha del 4 y 5 de abril en el autódromo “José Muñiz” abriendo el torneo de su especialidad con algunos pilotos ya inscriptos confirmados.

Entre ellos aparece la figura del bicampeón Samuel “Sammy” Millao Diaz, de la Peña GC, Marcos Alvarado, Ricardo Lorca, Miguel Ampuero, Luis Márquez, Marcelo Cadagan, la peña Vargas-Uribe, Ricardo Mellado, Carlos Toro y Fabián Vera, por lo que lo mas significativo de la especialidad, estará presente en la segunda fecha del auto en el trazado local, lo que sumado a las categorías TC5000 mas la ACHAS con su carrera de larga duración, conformarán un parque mas que singular que vendrá desde Chile, sumado a las ya confirmadas tres categorías locales como la Fórmula, la 1600 y los 128 Pista.