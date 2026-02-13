Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto Marcelo “Chelo” Sebastianelli quien corre desde hace ya varios años en la categoría 1300 en el autódromo “José Muñiz”, ha decidido participar en esta temporada que viene en el automovilismo del autódromo “Quique Freile” en la categoría 1600.

Chelo ha sido y es uno de los mas destacados pilotos de la categoría local, con una trayectoria de muchos años y siempre vinculada a la misma, habiendo probado el año pasado con una carrera en Calafate lo que evidentemente le ha puesto su entusiasmo y motivado su continuidad en ese escenario y en esa categoría, por lo que ha decidido incorporarse a la misma a partir del 21 de marzo cuando se inicie allí la actividad.

En otro tiempo Chelo Sebastianelli también transitó por Tierra del Fuego con intención parecida pero no tuvo la misma cabida que en esta ocasión, lo que ha motivado su nuevo rumbo aunque en Río Gallegos, cuenta aún con un Fiat 128 con el que participó activamente en la 1300, por lo que no sería de extrañar que pudiese intentar ambas especialidades, toda vez que en ésta capital, los Fiat 128 irán solos en categoría propia.

De darse esta particularidad, Chelo Sebastianelli podría correr en dos lugares a la vez, dado que si bien no hay un acuerdo mutuo, las fechas normalmente no se interponen entre ambas, lo que se respeta por la organización lacustre todos los años, y entre otras cosas, resta un auto mas a la categoría 1300 original la que se nutre de los Fiat Uno y de los Fiat 128, por lo que ahora quedan como mucho cinco unidades de los “Uno” en la categoría.