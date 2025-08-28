Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto regresa a la acción en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana en el histórico circuito de Zandvoort. Tras casi un mes de receso, la categoría reina vuelve con promesa de espectáculo y clima amenazante: hay chances de lluvia durante todo el fin de semana.

El argentino necesita sumar sus primeros puntos del año. Hasta ahora disputó ocho carreras con un mejor resultado en la 13ª posición (Mónaco y Canadá). Sin embargo, sus últimas presentaciones fueron complicadas: abandono en Gran Bretaña y resultados lejanos en Bélgica (19°) y Hungría (18°).

En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri (McLaren) lidera con 284 puntos, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, que viene en gran forma con tres victorias recientes y apenas nueve puntos menos.

Horarios del GP de Países Bajos (hora Argentina)

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 7:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 6:30

Clasificación: 11:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00

El circuito de Zandvoort, con sus 14 curvas y 4,259 km, regresó a la Fórmula 1 en 2021. Desde entonces, Max Verstappen dominó durante tres años seguidos, hasta que Lando Norris se quedó con la victoria en 2024.