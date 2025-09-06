Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Colapinto registró una vuelta rápida de 1:19,992, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 155 milésimas de la clasificación a Q2.

Los eliminados en Q1

16- Isack Hadjar (Racing Bulls) 17- Lance Stroll (Aston Martin) 18- Franco Colapinto (Alpine) 19- Pierre Gasly (Alpine) 20- Liam Lawson (Racing Bulls)