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Con mucha antelación y con singulares sorpresas se prepara la categoría Fiat 1600 (Fiat Uno) para el reinicio de septiembre, donde participará con su prueba con pilotos invitados en una de las carreras mas especiales del año, y donde ya figuran nombres de pilotos que compartirán butaca en dicha prueba.

Así ya a varios meses del hecho, aparecen algunos nombres que han confirmado su presencia en el evento, destacándose a pilotos de otras categorías que conformarán un interesante grupo de rivales en la pista, y donde además aparecen ex campeones de varias especialidades.

Entre los mas destacados al actual campeón Martín Ojeda lo acompañará un reconocido piloto como Agustín Veron conformando una pareja a tener en cuenta, donde Veron que se incorpora ahora a los Fiat 128 PIsta ha participado activamente en muchas categorías siendo incluso ganador en la TPS como una de las mas reconocidas pero si esto es llamativo, el ganador de mayo fue Willy Clark, quien llevará como invitado nada menos que a Juanjo Gallardo, quien hoy pelea el campeonato de los 128 y que es un aguerrido piloto regional.

A esta dupla se unen otras como la de Marcos Ortiz quien fuera ex campeón de la categoría quien vuelve por sus fueros, y a quien acompañará un piloto chileno como Pedro Devaud, amigo del galleguense ex campeón de la Fórmula Cuatro Nueva Generación, ex piloto de la Fórmula 3 Sudamericana con una destacada trayectoria internacional, por lo que le agrega un condimento especial a la carrera, contento de conocer el “José Muñiz” y de ser parte de esta próxima competencia.

Fernando Belmonte ex campeón de la Fórmula Santacruceña correrá compartiendo butaca con el actual campeón de la TC5000 Gerónimo Nuñez conformando otra dupla mas que interesante y José Luis “Poli” Oyarzún lo hará compartiendo butaca con Gerardo “Gera” Castro, ex campeón de la 1300 sumando un nuevo campeón a la competencia, mientras que el actual campeón de la 1300 Facundo Rodríguez volcado ahora a la Fiat 1600, lo hará con el ex campeón de la 1300 Agustín Vargas, como para redondear mas títulos a la prueba.

Leo Paris llevará como invitado a Guliano Costa mientras que Cristian París lo hará junto a Anner Clark, cuatro reconocidos pilotos locales ya con trayectoria propia mientras que Pablo “Chokle” Fernández, uno de los pilotos mas veteranos de la especialidad, partícipe en su tiempo de otras categorías como la TPS, tendrá como invitado a uno que recién se inicia tal el caso de Matías “Matti” Rodríguez, el kartista de Puerto Santa Cruz que debutara en la 1300 en el mes de mayo con notable repercusión.

Desde El Calafate se anuncia la presencia de Rodrigo Cárcamo quien concurrirá junto a su padre Enrique como invitado, siendo el primer auto “de afuera” confirmado para la prueba aunque se espera poder anunciar mas novedades en la medida en que avance el tiempo y se acerque mas la fecha, donde se rumorean mas nombres de El Calafate que habrá que confirmar y varios locales que aún no se han reportado.

Entre ellos algunos pilotos de la especialidad como Federico Davidson, “Trapito” Soto Parra, Leandro “Poroto” Fernández, Horacio Fernández, Leo Almonacid y varios mas que son propietarios incluso de autos de la categoría, por lo que en algunos círculos se estima que podrían llegar fácilmente a superar la veintena de unidades para ésta prueba que además tendrá el condimento especial de la visita de las categorías chilenas que volverán por su segunda fecha del año, incluida la TC5000, por lo que la competencia de reapertura del torneo en el mes de septiembre, ya cuenta con especial interés a ésta altura del año.