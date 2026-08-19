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Entre lo mas destacado que ha dejado esta edición del GP de la Hermandad ha sido la posibilidad de correr con el sistema de tramos, lo que deja de lado lo que se venía haciendo desde tiempo inmemorial que era el sistema de “bandera a bandera”, lo que a todas luces ha sido satisfactorio para la mayoría dado que no ha habido quejas sobre el tema, por lo que representa un buen inicio.

Sumado a ello el sistema de geolocalización ha permitido poder tener un control mucho mas seguro de todos los participantes de la prueba, su ubicación, su ritmo de marcha y demás, por lo que si bien tiene un costo importantes, ha sido singularmente bueno tanto para la seguridad de la carrera como para la de los pilotos y tripulaciones a lo largo de todo el recorrido, donde no ha habido mayores problemas en la ruta salvo casos especiales.

En lo estrictamente deportivo algunos hechos que se destacan como la tremenda victoria de Lucas Garro acompañado de su padre para ganar de punta a punta sin mas errores la totalidad del recorrido, en una victoria clara y contundente, la suerte esquiva de algunos pilotos tal el caso de Yacov Masle que podría haber sido mas que protagonista y que en todo caso fue mucho peor, porque si bien no hubo que lamentar ningún tipo de problemas a la tripulación, el auto desapareció bajo las llamas y no quedó nada para salvar.

La increíble llegada del ushuaiense Moreno Preto ganador de la categoría menor con mas de 70 años encima y logrando una nueva y resonante carrera a su favor, demostración incuestionable de un piloto con mayúsculas y con sobrada experiencia, interminable protagonista del gran premio desde hace muchos años, ganador de copas Challenguer y de varias ediciones de la carrera.

La mala suerte del local Petrilo “Petre” Aguilera, piloto de Puerto Porvenir de reconocida participación, que luego de una magnifica carrera donde incluso llegó al último tramo con tan solo 10 segundos a su favor, logró ganar bien en los últimos kilómetros de la carrera (entre Cruce Baquedano y Porvenir) pero perdió en la técnica por un problema relativamente menor, lo que le otorgó la victoria de la clase E a Facundo Carletti el riograndense que además se quedó con la copa Challenguer por esta cuestión.

Finalmente no hubo problemas con los cruces de frontera ni con casi nada de la organización, por lo que aparentemente hasta el momento los cambios han dado sus frutos a favor, aunque habrá que esperar mas conclusiones.