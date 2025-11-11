Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando algunos medios nacionales daban como posible esta afirmación, se pudo confirmar hoy que el Turismo Nacional en sus dos clases 2 y 3, no vendrá a correr a Río Gallegos en el autódromo “José Muñiz” en marzo de 2026 como se había anunciado en tiempo y forma, de acuerdo a expresiones de las mas altas autoridades del ACRG.

Consultadas autoridades del Automóvil Club Río Gallegos confirmaron que efectivamente la categoría nacional no vendrá debido a razones tipo económico del municipio local, que era quien financiaba esta posible presentación como lo había hecho con anterioridad.

Haciendo un poco de historia a principios de 2025 se había establecido la fecha de octubre para la carrera de TN, la que se tuvo que suspender principalmente por el cierre temporario del aeropuerto local, lo que hubiera motivado un sinfín de problemas y lo más lógico fue suspender la prueba, aunque a esa altura ya el municipio local había confirmado y pagado incluso alguna cuota.

Con la suspensión vino a mediados de año a la ciudad el segundo al mando de la categoría en la persona de José “Pepe” Martos quien mantuvo una charla con el intendente, y donde a posteriori se fijó la fecha de marzo 2026 como la mas lógica e incluso sin confirmarla ya los dirigentes nacionales la daba como cierta.

A ésta altura de los acontecimientos algunos voceros cuentan que el municipio habría dejado de pagar la cuota y que incluso el municipio de Río Gallegos una vez que determinó que el TN no vendría, habría gestionado la devolución del dinero ya entregado por lo que esto confirma definitivamente que el TN no estará en la capital santacruceña.

Existen algunas versiones que dan como posible presencia de la categoría en el “Enrique Quique Freile” de El Calafate, pero no hay nada confirmado por lo que habrá que esperar novedades en ese sentido, dado que no hubo palabra oficial de ninguna de las partes sobre el particular.