En charla con Eric Tejeda desde la ciudad de Punta Arenas (Chile), éste confirmó la presencia de por lo menos siete autos de la categoría TC “5000” que estarán presentes en la apertura de Marzo, dado que la especialidad utilizará esta fecha para cerrar el torneo anual que se disputó durante la temporada de verano.

Ellos serían el mismo Eric Tejeda quien pelea la punta del torneo con los argentinos Raúl García y su cupe Chevy y con Félix “Garrafa” Ríquez y su Soprana, por lo que se plantea una lucha por demás llamativa para esta carrera, sumándose también los pilotos chilenos Smilian Coro, José Pacheco, Alberto Damianovich, Aliro Guarda, Alvaro Guarda y Dinko Vilicic, mientras que a García y a Ríquez se le podrán sumar varios pilotos del Stock Pista, por lo que la fecha presenta variadas alternativas.

La “5000” o Turismo Carretera cuenta con una historia sustancial, compartiendo con pilotos chilenos desde sus inicios en Febrero de 1963 con nombres como José Muñiz, Edgardo “Gordo” Thevenon, Luis Bertacca y otros mientras que por el lado de los chilenos Mario Vitelle, Esteban Capkovic, Goodfrey Finlayson y varios santiaguinos como Raúl “Papín” Jaras, Boris Garafulich o Bartolomé Ortiz, que vinieron en su tiempo a disputar contra los argentinos y por supuesto con presencia argentina luego en Tres Puentes en el trazado puntarenense.

Desde ese tiempo y con muchos cambios como que de 4 litros carburación libre se pasó a cinco litros un carburador (de allí la denominación de la “5000”), pero aún hoy se sigue manteniendo una sana rivalidad y dura competencia tanto de un lado como de otro de la frontera, y con el autódromo chileno en pésimas condiciones sin reparación, se corre en el “José Muñiz” de Río Gallegos, donde los chilenos dan muestra de potencia con sus impulsores 8 cilindros contra los 6 cilindros de los argentinos.

El TPS no estará en la apertura

El Turismo Pista Santacruceño, la categoría mas sofisticada técnicamente que existe en la región, no estará presente en esta oportunidad dado que no reúne la cantidad de autos necesaria que exige la organización del Automóvil Club Río Gallegos, por lo que solo contaría con tres autos en condiciones quienes serían las unidades de Brian Halvorsen, Pablo Monte y Mariano Ríquez, pero el ACRG pide un mínimo de 8 para otorgar puntaje, lo que hace que la categoría no se presente en ésta oportunidad y pretenda si hacerlo en el mes de Abril, oportunidad de la segunda fecha del año.

Se corre en Río Turbio

La Asociación de Volantes de Río Turbio anuncia para el 22 y 23 de Marzo la puesta en escena de la primera fecha con la categoría 1600 c.c. en el trazado del “Mario Tarta Giacobbo” de la cuenca minera, estimándose reunir una buena cantidad de participantes en dicho evento.

Completando el parque, la organización espera la confirmación de la posible participación de la categoría Hyundai de Puerto Natales quien se haría presente en esa fecha con su buen parque, ampliando el espectáculo previsto y contando con mucho mas público del otro lado de la frontera, por lo que hay muchos interesados para que esto se haga realidad.