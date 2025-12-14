Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con cinco nuevos campeones quienes lucieron su título por primera vez, culminó el año en el kartódromo “Malvinas Argentinas” con un día muy intempestivo pero con abundante público que estoicamente se hizo presente a pesar del viento y del clima nada benévolo del domingo.

Desde primera hora se disputaron las pruebas de clasificación, series y competencias finales, las que otorgaron nuevas caras de campeones en todas las especialidades, salvo Facundo Gareri en la Master, que repitió su condición de titular con una competencia en la que ganó con cierta tranquilidad.

En la categoría de los mas chicos, el triunfo del domingo fue para Gregorio “Goyito” Gómez quien se quedó con el primer lugar desde la clasificación para ganar la primera serie y dominar la final con buen margen sobre su perseguidor Brian Perales quien en la sumatoria final se transformaría en el campeón del año, toda vez que Santino Gómez que había llegado como líder no logró terminar la competencia y fue finalmente Perales el que sumó mejor.

La carrera tuvo distintos matices y algunos golpes de escena como el momento en que Santino Gómez se retrasa, aunque en la punta Goyito Gómez dominaba con tranquilidad y detrás se sucedían las adversidades para algunos y las condiciones mejores para otros.

En la segunda posición se acomodó Brian Perales con solvencia, a sabiendas de que sumaba muy bien y tercero el sanjulianense Luis Haro, quien hizo lo posible pero no le alcanzó y quedó en la segunda posición del torneo, mientras que un sorpresivo Farhan Nallar legó cuarto mejorando notablemente todo lo hecho hasta ahora y con Teo Garay quinto, otro que tenia posibilidades pero que no pudo concretar y detrás todo el resto.

La Pre Junior fue bastante singular porque de movida hubo movimientos cuando en la vuelta previa se rozaron Oliver Osses con Valentino Pagnio y el de Santa Cruz se llevó la peor parte al quedar con el escape doblado perdiendo potencia, por lo que habiendo ganando la clasificación, quedó relegado y terminó finalmente sexto, dejando a Osses en perfectas condiciones de adjudicarse el torneo anual al ganar a pesar del esfuerzo de Bautista Gómez que lo persiguió toda la carrera.

Santino Grasso fue tercero y luego el resto, dado que Oliver Osses solo fue apercibido por el roce de la previa con Pagnio, por lo que finalmente la clasificación final le otorgó el título (extraoficial todavía) al piloto del equipo de Martín López.

Luego se definiría la categoría Junior, donde se había llegado al final con el liderazgo de Matías Rodriguez con 11 puntos sobre Rovira por lo que la final presentaba especiales características y así se dio porque desde la clasificación Rodolfo Rovira puso de manifiesto su voluntad de ganar quedándose con lo mejor en los relojes y luego en la final ganando con solvencia sobre Agustín París invitado de lujo a una definición que lo colocó entre el ganador y el pretendiente Rodríguez nada menos.

Esto motivó que Rovira sumara mejor y se quedara por muy poca diferencia con el título del año, mientras que Matías Rodríguez en su primer temporada en el karting local, demostró muy bien lo que sabe hacer y se llevó la posición de escolta en el torneo anual, motivando así también a muchos pilotos del interior que se acercan a competir al kartódromo local.

Las finales de la Master

En primer término y al igual que todas las otras categorías, se dispuso una carrera a 18 giros en sentido inverso a lo que se compite durante el año, por lo que hubo algunas novedades para algunos pero en general la experiencia de muchos es manifiesta en este sentido por lo que no hubo problemas para nadie.

Cuando parecía que se daban las condiciones para que la dupla Igor/Sarmartano llegara al tope de puntos, un roce con otro competidor los mandó mas atrás y todo quedó a merced de lo que podía hacer Ariel Reineke y Martín López, los dos que disputarían hasta el final por el título, y fue Martín López quien se quedó con lo mejor ganando bien sobre Gastón Grasso que mejoró mucho y sobre Mariano Paz que también tenía muchas intenciones.

Ariel Reineke quedo finalmente en la curta posición por lo que le facilitó a López la llegada al título por primera vez en la especialidad creada este año, por lo que lució notablemente contento por el esfuerzo de todo el año y haber llegado al final con el titulo debajo del brazo, superando un montón de dificultades.

Se vino la final de la Master donde Sebastián Gómez podía intentar algo siempre y cuando Facundo Gareri no apareciera con todas las luces prendidas, pero así fue y todo se iluminó a favor del líder, quien tomó la vanguardia sobre Gómez y no le dio chances ganándole por 0.384/1000 en una carrera donde la lucha fue notable entre los dos.

Ema Sanchez que también estaba adelante en el torneo, perdió alternativas y terminó octavo, dado que el tercer lugar fue para un relevante Pablo Rizzónico que sumó muy bien, quedando en el último escalón del podio final con Ezequiel Bahamondez también retrasado, por lo que todo fue un camino relativamente sencillo para Gareri y un nuevo título en la categoría.

Como acotáramos, todas las finales se corrieron por el mismo dibujo y a 18 giros, por lo que concitó mucho la atención del público que se dio cita en el kartódromo para ver el final del año, que no desilusionó a nadie, solo a los que la suerte no los acompañó.