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El piloto de Río Turbo Daniel “Vasco” Arhex, correrá a partir de la jornada de hoy la octava edición de las 2 Horas de Cerro Castillo, la que recorre lugares muy pintorescos y de extrema belleza de la zona de Torres del Paine en la republica de Chile.

Será la cuarta vez que Arhex participa de esta competencia por lo que ya cuenta con sobrada experiencia en los caminos de la región, para intentar una buena presentación, por lo que muchos vecinos y colaboradores están muy atentos a lo que pueda realizar en esta edición de la ya famosa carrera del sur de Chile.

El piloto ya gestionó la licencia antes FADECH (Federación de Automovilismo de Chile) por lo que cuenta con documentación en regla y tomará parte en la categoría 1600 c.c. libre con la preparación y asistencia de Carlos Ciancia de Río Turbio y los colaboradores que lo acompañan-..