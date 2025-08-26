Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de comentarios de todo tipo en redes sociales y de pilotos de reconocida trayectoria en la carrera fueguina, se ponen de manifiesto en los últimos días por parte de muchos , destacando algunas irregularidades que se produjeron en el desarrollo de la frustrada carrera, y además en resoluciones tomadas a posteriori por parte de los responsables.

Tal el caso de la comunicación de la ADELFA ( Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo) quien le ratificó a la FADECH (Federación de Automovilismo de Chile) que la carrera estaba CANCELADA por lo que con ésta expresión, todo lo que se cumplió NO EXISTIO dicen algunos reconocidos pilotos, por lo que se quejan porque entonces Luciano Preto, Javier Powazny y Santino Rossi que en teoría ganaron lasa categorías G, E y F en la primera etapa, no ganaron nada.

Por otra parte si bien Ivan Cárdenas presidente del organizador chileno manifestó la necesidad de una urgente reunión entre ambas instituciones, pareciera ser que el diálogo esta interrumpido pero son todas versiones de pilotos y protagonistas de la carrera que expresan su voz respecto de los acontecimientos vividos.

Lo que mas se destaca en todos los comentarios es la necesidad de darle continuidad a la carrera el año próximo, pero para ello muchos plantean un cambio sustancial y lo curioso es que concuerdan la mayoría de las expresiones, tanto las que expresan piloto argentinos como la que sostienen pilotos chilenos, por lo que el tema es generalizado.

Se habla de la necesidad de acortar las distancias, de utilizar sistemas de rally como en cualquier parte del mundo, de cambios de fechas y hasta de una organización exclusiva y paralela a ambos clubes, y de otras alternativas en protagonistas de primer orden de la carrera tanto de un lado como de otro, por lo que las voces son muchas y a ésta altura de los hechos, muchas quejas por lo que se vivió y muchas formas de remediarlo para el futuro cercano.

Por supuesto que como era de suponer los medios de comunicación tanto de Tierra del Fuego argentina como de Chile también toman parte de la discusión al igual que en la ciudad de Punta Arenas, dado que muchos pilotos chilenos son oriundos de allí y entonces el tema se propagó por todos lados y cada uno opina con lo que cree que es posible, cuando en realidad lo que esta haciendo falta casi urgente, es una reunión entre las partes y una aclaración sincera de los responsables.

Ya se insiste en que no se puede correr sobre asfalto, que la detención de Onaisin fue responsabilidad del lado argentino y que otras falencias tiene que ver con ambas partes, por lo que un sinceramiento sería lo mas lógico a esta altura de las cosas fundamentalmente par “salvar” la carrera como insisten varios protagonistas, y otros que además piden renuncias y cambios en todas partes, por lo que la necesidad del diálogo se hace perentorio.