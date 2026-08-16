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Lucas Garro y su padre, Marcelo Garro, hicieron historia al ganar el Gran Premio de la Hermandad. La dupla de Ushuaia fue la primera en arribar a la costanera de Porvenir, tras completar el recorrido de la competencia.

Los Garro ya habían ganado el sábado la clasificación general de la primera etapa, disputada entre Porvenir y Río Grande, y finalmente se quedaron con la victoria en la clasificación general y en la categoría G. coronando una actuación que le permitió quedar en la historia del Gran Premio de la Hermandad.

Tras completar el recorrido, el piloto fueguino habló con Patagonia Racing y expresó toda su emoción por el triunfo: “Es una mochila que me saco de ir cometiendo errores. La verdad que lograr una victoria en la G es muy importante, muy emocionante. Los últimos kilómetros trataba de concentrarme, pero estoy muy contento… Todavía no caigo, es la emoción del momento, pero estoy muy feliz de haberlo podido lograr”.

Lucas Garro durante la entrevista tras consagrarse ganador del 51° Gran Premio de la Hermandad.

“Se lo dedico a mi hijo, que es el Día del Niño y no estoy con él. Y agradecerle a todos los que me dan una mano”, agregó.

Además, destacó la emoción de compartir la competencia con su padre en la butaca derecha.

El segundo lugar fue para la dupla puntarenense de Branko Guic y Gonzalo Cerda, con un Honda Civic, a 2 minutos, 38 segundos y 13 centésimas de los ganadores.