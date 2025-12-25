Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Fiat Uno que se construyera en los talleres de Hierromec en El Calafate para que Agustín Orellana participe desde inicio de la temporada en la clase 1 del Turismo Pista, entra en su8 etapa final de armado.

La unidad que constituye otro logro de la firma en la construcción de autos de competición, esta ahora lista para su traslado a Buenos Aires donde será finalmente pintada y motorizada bajo la supervisión del Fagnani Racing, el mismo equipo que atiende los autos del Bull Competición, por lo que todos llevarán el aporte del equipo este año.

Agustín Orellana por su parte trabaja en la puesta en escena del auto y el compromiso comercial que involucra los contratos con sponsor y otros elementos necesarios, sumado a que el calendario tiene previsto su inicio en el Roberto Mouras de la ciudad de La Plata para el 31 de enero y 1 de febrero, por lo que solo falta un mes para que se inicie nuevamente la acción.

Esto hace que haya mucho que preparar para estar a tono con los acontecimientos, por lo que tanto los hermanos Bull como Agustín Orellana trabajan en ese sentido, pretendiendo estar desde la primera fecha a la altura de los hechos.

El Campeonato en Río Turbio

Disputada la última fecha con el gran premio Aniversario de Río Turbio, el campeonato deja como saldo el liderazgo de Miguel Mangifesta con 64 unidades, seguido de Rolo Araya con 58 y luego el ganador de la última Víctor “Zapatilla” Carrizo quien empata con Bruno Carrizo la posición ambos con 48 unidades (los dos autos de la peña Don Apre).

Luego se ubica Alejandro Araya con 40, Daniel Flores y Martín Rodríguez con 26, Bruno Morillo con 13, Radziwiluk con 12 y cierra Danilo Guichaquelen con 7 puntos.

La categoría tendrá reinicio recién en el año entrante por lo que ahora pasan las fiestas y se preparan para la segunda parte del torneo, luego de haber disputado 3 carreras en 2025.