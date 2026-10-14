Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El galleguense Juan Moyano junto a su esposa Viviana Franulic se hizo presente en Auto Clásica 2026 en la ciudad de Buenos Aires donde recibió un reconocimiento por la unidad y el modelo de la Pick Up Roadster 1927 Ford modelo “T” que presentó en la exposición.

Cabe Consignar que previo a ello se presentaron también en la exposición que realizara la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos, lo que tuvo lugar en la provincia de Córdoba donde se presentron en la categoría “C” autos antiguos Vintage con reconocimiento por parte de la organización, y de allí viajaron a la ciudad de Buenos Aires para estar presentes en Auto Clásica de este año.

la misma cuenta con una relevancia importante dados los modelos y calidad de la exposición, donde la Pick Up Roadster se lució siendo superada unicamente por un Rolls Roice pero no desentónó ni mucho menos, logrando la mensión especial que hizo entrega Jorge Girotti en su calidad de vicepresidente de la muestra para vehículos vintage de 1919 a 1930, gracisa s su espectacular estdo de conservación.

La unidad que “vive” en Río Gallegos desde hace ya bastante tiempo, es mantenida por Moyano y su familia, y participa habitualmente de todas las muestras que se realizan en la región, pero en éste caso viajaron con la unidad a Córdoba primero y a Buenos Aires después, para estar presentes en las muestras nacionales, recibiendo el reconocimiento de propios y extraños por la calidad de conservación en que se encuentra el vehículo, lo que es un verdadero premio para Juan Moyano y su familia.