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Luego de los acontecimientos vividos con la última edición del Gran Premio de la Hermandad, el Automóvil Club Río Grande convocó a una reunión de pilotos que participan habitualmente en la competencia, a los efectos de dialogar sobe la próxima edición y su formato.

Se hicieron presentes muchos pilotos tano de la ciudad de Río Grande como así también de la ciudad de Ushuaia que viajaron a los fines de estar presentes y opinar sobe el particular, donde se remarcó la necesidad de realizar algunos cambios sustanciales en al desarrollo de la próxima edición.

El Gran Premio de la Hermandad que se corre desde 1974, se ha disputado siempre con la modalidad de “bandera a bandera” lo que significa largada desde Río Grande ( o Puerto Porvenir según corresponda una vez cada uno) y con destino final en la ciudad de Puerto Porvenir del lado chileno, sin detención en fronteras ni en ningún otro lugar, por lo que significa recorrer poco mas de 400 kilómetros a toda velocidad.

Esta metodología fue uno de los factores que provocó el último gran accidente con el piloto Thompson y que incluso motivó luego la suspensión de la competencia y las derivaciones que trajo aparejado todo este cúmulo de problemas, por lo que se planteó ahora la posibilidad de parcializar la competencia, evitando entre algunos aspectos el tránsito sobre el asfalto, cruces y otras situaciones que provocaron problemas, tema en el que coincidieron la gran mayoría de los pilotos presentes en la reunión.

Luego de las conclusiones los dirigentes del Automóvil Club Río Grande quedaron en establecer contacto con los dirigentes de Puerto Porvenir explicando la posición de los pilotos argentinos quienes no tienen problemas en parcializar la carrera a los efectos de encontré una modernización de la prueba que sea lógica, por lo que ahora el planteo cruza la frontera y es charla a conversar por arte de los pilotos y dirigentes chilenos.