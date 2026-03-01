Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una verdadera fiesta se vivió en el kartódromo “Malvinas Argentinas” con una importante presencia de pilotos de todo el interior que se acercaron a compartir un fin de semana con muchos bemoles y con definiciones importantes para esta primera fecha de apertura, que además dejó como saldo la victoria de pilotos del interior en las categorías menores.

Esto viene cuento porque el buen desempeño mostrado por los hermanos Haro de Puerto San Julián les otorgó una clara victoria con Luis primero y Bautista segundo, dejando tercero a Bruno Castro y llevándose un claro resultado para la zona centro, a pesar del esfuerzo realizado por los rivales, que poco pudieron hacer ante la contundencia de los sanjulianenses que ya habían demostrado el mismo resultado en la serie previa.

En la categoría Pre-Junior el resultado se lo llevó al final Valentino Pagnio para Puerto Santa Cruz aunque en la pista el ganador fue Teo Garay, pero un roce durante la carrera motivó el retraso de Pagnio y como consecuencia la penalidad del CD quien lo envió detrás del damnificado, por lo que la victoria fue para Pagnio y Garay quedó como escolta, delante de la que hizo otro gran esfuerzo como la galleguense Kiara Carina.

En la junior que presentaba nuevas caras, la victoria fue para un conocido como Matías Rodríguez, el piloto de Puerto Santa Cruz que ya había luchado en la temporada anterior por el título anual y que este año arrancó con una victoria indiscutible que estuvo en dudas por momentos, to0da vez que en las primeras vueltas Bautista Abatte desde el segundo lugar venía mas rápido que el puntero, pero el de Santa Cruz acelero en los últimos tramos y se quedó con la victoria con tranquilidad, superando a un Teo Mayeste que se ubicó finalmente tercero.

La Master mostró dos carreras casi similares con un mismo ganador, dado que Martín Ojeda que largó en el tercer cajón fue el ganador de la primera con Sebastián Gómez como escolta y al debutante Rovira en tercera posición en esta que otorgaba 50 por ciento de puntos, con Martín Ojeda avanzando desde el quinto lugar a mostrado un ritmo espectacular de medio segundo mas rápido de la punta que ostentaba el bicampeón Facundo Gareri, logró superarlo a falta de dos vueltas con una excelente maniobra por el lado externo y ganar nuevamente

Finalmente en la master +40, el primer resultado fue para el veterano Mariano Paz con un justo resultado y con un Luis Haro de San Julián que lo persiguió todo lo que pudo, dejando al piloto Diego Levill en el tercer lugar, mientras que en la segunda carrera, la victoria fue para Rodrigo Caballero, quien logró soportar la presión que durante las 14 vueltas ejerció Oscar Sarmartano sin poder superarlo, mientras que tercero se acomodó Mariano Paz, que acumuló buenos puntos el fin de semana.

En resumen, siete podios que costaron lo suyo, con tres ganadores del interior en las categorías menores, algo mas que auspicioso que demuestra la claridad que se vive en la pista y por otro lado, el buen ritmo que adquieren los pilotos del interior, para batallar contra los capitalinos que corren “en el patio de la casa”, con un parque que tuvo mas de diez karting en cada categoría y en la Master supero los 15 en cada una.