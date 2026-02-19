Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto chileno Samuel “Sammy” Millao Diaz actual bicampeón de la monomarca Hyundai Accent, encaró hace pocos días su participación en la Copa Abarth, el torneo que compite paralelo al Turismo Nacional y que es la primera escuela de pilotos de Turismo con homologación FIA de Latinoamérica.

Sammy Millao que viene desde hace un tiempo buscando y viendo en que categoría puede participar de acuerdo a su necesidad de aprendizaje, eligió finalmente la Copa Abarth en la que surgieron pilotos que hoy ya compiten en el Turismo Nacional como Figgo Bessone, Santino Balerini, el actual compañero de Thiago Martínez Ramiro Cano o Bautista Damiani, por citar a algunos.

El piloto chileno se ha puesto como meta lograr reunir el presupuesto que le permita participar de la misma por lo que se encuentra junto a su familia en pleno trabajo, tratando de reunir los primeros cinco millones que necesita para mediados de marzo para poder cumplir con su sueño y entrar de lleno en el automovilismo argentino, tal como lo lograra Matías “Mati” Barría, el piloto de Puerto Natales hace ya dos años en la clase 2 del TN, por lo que Millao pretende repetir el esfuerzo y obtener su logro.

El puntarenense logró ganar los dos campeonatos que la categoría realizó en el autódromo de Río Gallegos, por lo que ya forma parte de la historia local con su performance y sus títulos, algo mas que importante a la hora de suma resultados, buscando ahora mejorar notablemente su aprendizaje en el automovilismo argentino.