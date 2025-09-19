Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto riogalleguense Thiago Martínez, bicampeón de la Clase 2 y ganador de la Clase 3, se acaba de desvincular en la jornada de este viernes del equipo Ale Bucci Racing en excelentes términos, estimándose un planteo de carácter económico que seria el principal factor que determinó dicha disolución.

Si bien La Opinión Austral dialogó con Martínez en horas del mediodía, no se especificó claramente que sea lo económico, pero se estima como lo mas probable, aunque otra gran sorpresa fue la confirmación de que el Toyota del joven será tripulado a partir de la próxima fecha, por nada menos que Agustín Canapino que se integra a la clase 3 del Turismo Nacional.

El piloto de Río Gallegos se encuentra en estos momentos tratando de confirmar con qué unidad participará a partir de la próxima competencia, dado que busca la continuidad que lo sostenga en la 11° posición que ocupa actualmente en el torneo anual de la Clase 3.

El comunicado de Ale Bucci Racing

Thiago Martínez se desvincula como piloto de la Clase 3 del TN-APAT, en un lapso de dos años y ocho meses mas precisamente su función arriba y abajo del auto fue impecable, generando recuerdos inolvidables y estadísticas que denotan su talento y dedicación. En 2023 Thiago Martinez inicio la temporada a bordo de un Fiest Kinetic logrando el campeonato al finalizar dicha temporada ganando dos carreras, obteniendo seis podios, cinco series y dos pole positions. El desafío se redobló al año siguiente con un Toyota Etios y defendió el campeonato de una manera espectacular.

Thiago Martínez venció en cuatro finales, estuvo seis veces el podio, ganó seis series y obtuvo dos pole positions. El bicampeonato fue incluso mas dominante, a pesar del cambio de auto. Para 2025 no había otro desafío que ascender a la Clase3 y con el número 152 Thiago Martínez y ALE BUCCI RACING salieron a la pista con un Toyota Corolla y en apenas tres fechas llegó a la primera posición, y cerro dicha competencia con un cuarto lugar en la final, al borde del podio.

A pesar de los altibajos, la gloria grande llegó en Viedma por la sexta fecha, cuando saco todas sus dotes para adjudicarse la victoria, en una infartante competencia. Había clasificado 16° pero avanzó al tercer puesto en la serie y en la final se vio una vez mas la calidad del conjunto Bucci-Martínez. De los siete campeonatos que tiene el Bucci Racing dos de ellos fueron de Thiago Martínez y además, fue quien consumó el primer triunfo en la Clase 3 del Turismo nacional para la estructura de Villa Gobernador Gálvez.

Por esto y por mucho mas, será siempre un amigo de la casa…gracias Thiago…