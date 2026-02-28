Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un trabajo de menos a mas durante todo el viernes y el sábado a pesar de las contingencias, los hermanos Alexis y Willy Bull marcaron el 1-2 en la tercera serie disputada en el autódromo de Toay con miras a la final a disputarse este domingo por la segunda fecha de la clase 1 del Turismo Pista.

Agustín Orellana el otro piloto de El Calafate que participó en el mismo parcial terminó ubicándose quinto, por lo que también obtuvo un excelente papel en esta ocasión, mejorando notablemente lo hecho hasta ahora en la especialidad.

El principal problema fue para Willy quien junto al grupo de lo acompañó en la segunda tanda de clasificación, fueron excluidos por alargar el tiempo de salida a la pista, una situación que se plantea permanentemente en circuitos donde la succión es fundamental y nadie quiere salir adelante, pero en el parcial y largando desde la posición de privilegio Alexis ganó la serie de punta a punta poniendo de manifiesto un ritmo espectacular, por lo que se proyecta con buenas posibilidades para mañana.

Alexis Bull logra ganar otra vez su serie como obtuviera en la carrera de La Plata, la primera del año, por lo que lleva dos pruebas ganando la serie correspondiente, lo que habla de un ritmo y un auto de potencia equilibrada y muy buena performance, sumado a la recuperación de su hermano Williams que superada la contingencia de la exclusión en el parcial anterior, se ubico en la posición de escolta detrás de su hermano.

Por su parte Agustín Orellana, el otro piloto de El Calafate que largaba en la sexta posición de la misma serie, logró superar a quien estaba delante por lo que finalizó en quinto lugar y pretende mucho mas para la final del domingo, en una carrera que hasta aquí tiene a los hermanos Bull como principalísimos protagonistas, quienes además fueron considerados por la categoría al ser invitados al acto de presentación de la prueba que se llevó a cabo en un lugar público de Toay, donde se lucieron los autos de El Calafate.

Por su parte en la clase mayor el sanjulianense Pablo “Pali” Collazo con evidentes problemas del índole mecánica no pudo superar los problemas y quedó en los últimos lugares (39) de la segunda clasificación, mientras que su padre Pablo también con dificultades, no logró culminar una vuelta y están en reparaciones.

Cabe acotar que en este trazado pampeano Willy Bull ganó el año pasado su primera y única victoria en la categoría, mientras que su hermano Alexis este año logró ganar la serie correspondiente en el autódromo de La Plata, por lo que ambos vienen con una proyección destacada y pretenden mucho para la carrera de este domingo, en un dibujo que cuenta con una de las rectas mas largas del automovilismo argentino.