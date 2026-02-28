Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

tres figuras que le dieron a la monomarca 1300 excelentes espectáculos y resultados, erigidos en su momento en campeones de la especialidad, anuncian su retorno a la pista en la novel categoría 1300 pista con unidades Fiat 128, las mismas que tripularon en ocasión de obtener sus títulos.

Así aparece Gerardo “Gera” Castro quien debutara en la especialidad el 9 de abril de 2006 con la asistencia de uno de los mas reconocidos motoristas como lo es su hermano Leo Castro, quien además es una figura como motorista en karting.

Gera Castro se inició con mucha modestia hasta llegar en 2012 a ser titular de la categoría logrando el título en resonante campeonato y luego se pasaría a la nueva Fiat 1600 en la que obtendría dos títulos en el nacimiento de la especialidad en 2017 y 2018, pero el título de la 1300 fue su primer galardón, el que ostenta con mayor cariño.

En el último tiempo asumió la responsabilidad de trabajar en la nueva categoría pista con Fabio Herrero, por lo que esta consustanciado con la nueva modalidad y logra que otro ex campeón como Esteban Rogel, le facilite una unidad “128” para darle continuidad a su cariño por la “1300” con los nuevos parámetros que anuncian para este año y donde Gera no se sube desde la última carrera de 2012.

Precisamente Esteban Rogel, uno de los mas caracterizados pilotos de los últimos tiempos, arrancaba gracias a la influencia de José Luis “Poli” Oyarzún quien ponía en sus manos un auto bien concebido y Esteban iniciaba un camino que lo llevaría en muy poco tiempo a ganar y luego a ser bicampeón de la categoría en 2018 y repetir en 2019 y luego de un tiempo de retiro, afectado también por el fallecimiento de uno de sus principales pilares como fue su padre, Esteban anuncia su retorno a la especialidad luego de algunos años de ausencia desde diciembre de 2023, a la espera de tener listo su “128” cuanto antes, con la mecánica de Tono Reale de Bahía Blanca.

Finalmente otro que debutara en la categoría el 8 de mayo de 2005 a dos años del nacimiento de la misma y que sería uno de sus mas fanáticos participantes, con un equipo de lujo que integran su primo y su padre, es Emilio “Negro” Felgueroso, quien luego de mucho bregar se consagra como campeón en el año 2015 y que continúa hasta su última presentación que se realizó en abril de 2024 y no se subió mas.

Ahora con todo el esfuerzo que significa volver, Emilio está casi listo aunque su unidad ya ni lucirá el brillante color naranja que lo caracterizó durante muchos años, pasando ahora a una mezcla de amarillo y negro tan llamativo como el anterior, por lo que tres es campeones de la especialidad, vuelven para darle fuerza y forma a la nueva categoría, que intenta recuperar a muchos mas que se quedaron en el tiempo.