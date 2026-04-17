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La categoría Stock Pista pretende retornar al automovilismo deportivo con sus unidades en la próxima fecha del mes de mayo y para ello, fueron invitados a charlar los principales referentes de la especialidad, el día en que la categoría cumplía 36 años de vida.

Esto viene a cuento porque el 16 de abril de 1990 la categoría corrió por primera vez en el autódromo “José Muñiz” y de allí 220 carreras con puntaje hasta mediados de 2024 cuando no apareció mas en la pista debido a un montón de razones que ahora pretenden cambiar con la presencia de por lo menos 8 autos en la fecha del 3 de mayo, por lo que se prestaron a dialogar sobre las particularidades que tendrán en los próximos dias

En aquella recordada fecha de 1990 el ganador de la primera carrera fue Miguel “Mike” Guittard con la chevy celeste, seguido de José “El Zorro” Vera, de Ricardo Ibañez con el auto de Cholo López (El Mantel) y Rolo Villegas, con Ciro Bahamondez ganando en la 850 seguido de Patricio Figueroa y de Sergio Barría y en la 2000, el ganador fue Héctor “Corcho ” Mayeste seguido de Rubén Sarmiento y de Eduardo “Chiqui” García.

Con la presencia del actual presidente Oscar Sarmartano quien fuera convocado nuevamente luego de mucho tiempo para hacerse cargo nuevamente de la especialidad, y habiendo asumido la responsabilidad, el protagonista destaca que “...estamos ayudando para que corran, poniendo un poco de cada uno porque los autos están casi todos armados y tenemos que juntar un mínimo de 8 para estar, pero los chicos tienen mucho entusiasmo a pesar de los costos elevados que existen para volver….”

También opinó el ex campeón Nicolás “Nico” Fernández enfatizando que “...el auto esta listo, y yo creo que el principal motivo por el que estuvimos parados tanto tiempo es una razón económica, porque no escapamos a la realidad del país, pero ahora vamos a salir adelante...” remarca Nico con una decisión notable en su expresión, lo que apunta a una resolución ya firme sobre el hecho, por lo que intentarán salir en mayo con seguridad.

Por su parte Rafael “Rafa” Martínez quien fue el que anduvo de taller en taller tratando de hablar con los propietarios de autos de la categoría, destaco que “…estamos bien, molestando a todos para volver, aunque algunos están con falta de presupuesto pero los vamos a ayudar como el caso de Moni (Paredes) a quien le vamos a dar una mano para armar aunque viajó ahora por que se recibe Fran (Francisco Paredes hijo) pero también vuelve porque tiene la de invitados de su categoría, otro que se suma ahora es Bruno Tabares y también Maxi Trevotich y Turri y estamos viendo con Jorge (Ramps) que tiene algunas cosas que hacer pero que también estaría y para septiembre serán muchos mas..” expresa “Rafa” con un entusiasmo que contagia.

También opina uno delos fundadores que representa a la familia Pacheco y a su Ford Falcon que es Mauricio Pacheco quien recuerda los primeros momentos de 1990 cuando “..fue todo muy lindo porque teníamos muchas ganas, hacíamos de todo para juntar plata, le pusimos el corazón al hecho y éramos mas jóvenes pero ahora tengo mas años pero las mismas ganas como para seguir .”

Rafa Martínez recuerda que uno de los factores que mas perjudicaron la continuidad hace dos años fue el cambio de llantas porque “…no es sencillo cambiar un mínimo de 6 llantas por auto y adecuar la suspensión y todo lo que significa, por lo que nos costó bastante a todos, pero lo hicimos…”

Evidentemente el deseo de participar puede mas que otras circunstancias por lo que en la carrera de mayo estarían presentes con un mínimo de ocho autos, entre los que se contaría a Nico Fernández, Rafa Martínez, Javi Pacheco, José Moreno, Gustavo Campana, Moni Paredes, Jorge Ramps y Bruno Tabares por ahora mientras que todos plantean que para el retorno luego del receso invernal, estarían también otros pilotos mas como Lalo Nuñez y Yiyo Sanchez, por lo que la categoría se volverá a afianzar si todo marcha como tienen pensado.