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Cumplida la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en el trazado de San Juan Villicum, el piloto de El Calafate Pedro Grippo logró marcar el mejor registro del día con 1.54.217 para quedarse con el primer lugar para largar en punta la primera serie.

Con un trabajo de menos a mas dado que había logrado el quinto lugar en el primer entrenamiento y el séptimo en el segundo, se quedó con el primer lugar con solvencia, mientras que Pablo “Pali” Collazo clasificó finalmente décimo con 1.55.259 y el otro santacruceño Ignacio “Nacho” Grippo lo hizo en la posición 14 con 1.55.644, por lo que se cuenta con un fin de semana auspicioso en una competencia de alto vuelo que el Turismo Nacional comparte con el Turismo Carretera en el trazado sanjuanino.

Con un excelente trabajo el la clase menor, los santacruceños se acomodaron para las series que tendrán lugar el sábado y que ordenarán la grilla para la carrera final del domingo, por lo que esto reviste especial interés y es la primera vez en su historial que Pedro Grippo llega al primer lugar de una clasificación en el orden nacional, por lo que se proyecta como posible aspirante a un final de toda orquesta.

Por su parte en la clase mayor, los representantes santacruceños también lograron buena posición en la clasificación, dado que Thiago Martínez con 1.50.506 y Sebastián Gómez con 1.50.530 aparecen 11 y 12 en el clasificador con una diferencia de 0.024/1000 entre ellos y con buena posición para encarar las series respectivas en la jornada del sábado con aspiraciones y a la espera de buenos resultados.

Con este panorama, los pilotos santacruceños han mejorado notoriamente en San Juan y se proyectan para cumplir con una fecha que puede tener importantes sorpresas y resultados, por lo que habrá que estar muy atentos a los acontecimientos de las próximas horas.