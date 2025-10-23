Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La categoría Turismo Carretera 5000 se prepara para estar presente en la próxima fecha a disputarse los días 8 y 9 de noviembre, donde se contará también con la probable presencia de las categorías Chevette y la monomarca Hiunday Accent, sumadas a las tres categorías locales como aconteció en la fecha de septiembre.

En la categoría mayor que reúne a los autos con impulsores de hasta 5 litros de cilindrada, participan también los autos del Stock Pista locales como los Ford Falcon y los Chevrolet con motores de seis cilindros, por lo que la competencia se pone mas que interesante, sumado al sonido característico de los motores de 8 cilindros.

Desde ya que se descuenta la presencia del actual campeón de la especialidad el chileno Erick Tejeda y su Chevrolet Corvette, junto a los autos mas antiguos de la especialidad como los que utilizan los que vienen del norte como Aliro Guarda y Dinko Vilicic, Alejandro Damianovich, Víctor “Cato” Mallada, y la probable reaparición de Pablo Capkovich quien aparentemente volvería a lucir su recordada unidad, ya ganadora en Río Gallegos.

Por el lado local se descuenta la presencia de los autos de Jorge Ramps, Lalo Nuñez, Gerónimo Nuñez, y los Chevrolet de Raúl García y de Gustavo Campana, mas los Soprana de la familia Ríquez que en esta oportunidad podrían ser dos unidades, y la posible presencia de Pali Alvarez y del Falcon de la familia Pacheco.

Con este panorama mas que alentador, la categoría pretende brillar en la programación del fin de semana, sumada a la lucha que presentan en cada oportunidad las especialidades locales, tales como la Fiat 1600 y la monomarca 1300 en sus dos clases, con torneos que entran en su etapa final, por lo que se ponen mas que ásperas las luchas por los puntos.

La “5000” sin dudarlo la mas veterana de todas, cuenta con muchos fanáticos que gustan del sonido y la velocidad de sus grandes unidades, lo que le pone un condimento especial a la competencia, máxime cuando aparecen nombres como el de Pablo Capkovic no solo por él, sino también por el recuerdo de su padre Esteban, quien fuera un gran animador en otro tiempo, tanto en Río Gallegos como en Punta Arenas (Chile).

Con todos estos elementos de por medio, la TC5000 estará presente nuevamente dentro de quince días en el autódromo local, por lo que todo se prepara para vivir un buen espectáculo y compartir el automovilismo deportivo.