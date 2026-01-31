Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas del pasado viernes dejó de existir Miguel “Miguelito” Marti, ex piloto de la recordada categoría 850 Regional, de la que participó activamente en los finales de los años 70, hijo del recordado dirigente Miguel Marti, también reconocido por su actividad vinculada a los autos de carrera.

Miguelito había aparecido muy bien en 1976, año en el que llegó a estar en los primeros lugares, ganando incluso las 6 Horas del 2 de agosto de 1978, repitió el 23 de agosto y volvió a ganar el 7 de mayo de 1979 y el 25 de mayo de ese mismo año, para ir dejando la actividad como piloto en febrero de 1980.

Una de las particularidades que tuvo como representante de la categoría fue la de correr un Fiat 600 hecho “camioneta”, algo que fue único en la especialidad y que tuvo singular trascendencia por su curioso sistema incluso para adaptar el propulsor, pero se logró con éxito.

Luego ya alejado de la conducción, trabajó bastante con el retorno de Argentino “Tino” Sacarello en el Stock Patagónico armando una cupe Chevrolet cuando tenía el taller en la calle 9 de Julio, donde estuvo muy vinculado otra vez con la actividad pero de la categoría mayor.

En los últimos años, Miguelito llevaba adelante un taller mecánico en otra parte de la ciudad, pero siempre vinculado a los autos y cercano a los de competición, aunque no volvió en los últimos años a acercarse a la zona caliente del autódromo donde vivió gran parte de su vida.

El recuerdo de su afabilidad, su buena predisposición y su trabajo incansable arriba y abajo de un auto de carrera, le valieron el reconocimiento que hoy le brindan en la memoria todos quienes lo conocieron en las mejores épocas de su vida.