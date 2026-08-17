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El piloto chileno Ernesto “Tincho” Gómez volverá a calzarse el casco luego de varios años, para tomar parte en una carrera con invitados que tendrá lugar en septiembre en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos con la categoría Hyundai acompañando al campeón de la especialidad Samuel “Sammy” Millao Diaz.

La información da cuenta de que Tincho Gómez aceptó la invitación de Millao Diaz para correr en Río Gallegos el mes próximo cuando la monomarca Hyundai dispute su carrera con pilotos invitados junto a la categoría TC5000 que vendrá también desde Punta Arenas sumándose a las categorías locales donde la Fiat 1600 tendrá también prueba con pilotos invitados por lo que la fecha promete grandes novedades, sumado a la presencia de Tincho Gomez quien es muy reconocido en Río Gallegos.

Tincho Gómez comenzó viniendo a la Argentina en el inicio de los años 70 cuando competía en motocross donde se lució en muchas ocasiones, habiendo sido junto a Tulli Saldivar y a Chiquitin Gallegos los creadores del Moto Club de su ciudad, para luego pasar a los autos donde condujo varios años el recordado “despreciado” que había construido Esteban Capkovich con el que ganó los torneos de 1978 y 1980, y donde culminó segundo en el de 1990 sumado a que participó en la competencia apertura del autódromo local de asfalto el 18 de marzo de 1990 donde salió segundo del campeón de ese entonces Néstor Javier Barría.

Luego y ya en otro plan, Tincho ha seguido pegado al automovilismo deportivo desde un micrófono en programas radiales y de televisión en los que trabaja actualmente, por lo que su participación activa en una competencia en Río Gallegos es mas que importante y llamativa para todos.