Cundo se cumplía la séptima vuelta de la carrera final del Turismo Pista en el autódromo de Tolhuin el pasado domingo, se produjo un toque entre el auto de Enzo Maciel y el de Pow Melogno, aunque no sufrieron grandes problemas pero no todo terminó en calma.

Cuando las unidades ingresaban sobre el final al parque cerrado, un grupo de aficionados ingresó a la zona del parque atacando con violencia a las unidades en cuestión, provocando rotura de parabrisas y con insultos de todo tipo, lo que hizo que el piloto pusiera el auto en movimiento y se alejara del lugar.

Hasta allí lo vivido pero habrían mas, porque otro grupo presumiblemente del equipo contrario, atacó a los primeros y se produjo una verdadera “batalla campal” en la salida de la zona de boxes, en una aptitud fuera de toda lógica donde tuvo que intervenir la fuerza de seguridad y donde se pudo apreciar algunos contusos y otros con los rostros ensangrentados por los golpes, algo que no se había visto nunca en el automovilismo deportivo de la región.

Algunas voces se levantaron aconsejando medidas de todo tipo toda vez que los rostros en lo previo son muy visibles e identificatorios, por lo que seguramente se tomarán medidas al respecto, pero no deja de ser una actitud que normalmente no se ve en el automovilismo deportivo en ningún lugar del país.-

Cuando han sucedido este tipo de hechos en otras ocasiones, las penalidades han sido muy severas afectando principalmente a los responsables en cualquier nivel del automovilismo deportivo, incluso con penalidades en dinero cuando se vierten expresiones subidas de tono en medios de comunicación, por lo que se esperaba que hechos de esta naturaleza reciban la atención de las autoridades correspondientes, dado que los responsables son muy identificables a través de las imágenes que recorren las redes sociales.