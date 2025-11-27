En charla con Música de Motores radio el programa de los deportes mecánicos que se emite por LU12 La Deportiva de la Patagonia, Martín Ojeda enfatizó que “..fue un retorno largo pero estamos muy contentos por el resultado..” declaró el piloto al arribar de retorno a la ciudad, luego de haber terminado en segundo lugar en el kartódromo de Baradero.

Martín Ojeda se mantuvo en los primeros lugares durante todo el fin de semana, destacando que “..recién el miércoles conocí la pista y el viernes pudimos hacerlo mas confiados y mas rápido encontrando el auto porque sabíamos lo que teníamos en la clasifica por poco quedé tercero a menos de una décima, pero en las mangas no tuve tanta suerte…”

” En una de las mangas la venía ganando y me pasa el segundo que es el que ganó y después me choca Arellano y quedó octavo y remonté hasta el sexto lugar…” . remarca el piloto destacando que “en la final la idea era esa de estar muy cerca, porque yo sabía que tenía el mejor karting para ir a buscar la punta pero largaba quinto…Yo sabía que en ritmo lo podía alcanzar y cuando se mezclaron el segundo y el tercero los pasé a los dos y ahí salí a correrlo al puntero…”

Martín Ojeda destacó además la motorización de su karting a cargo de su padre Héctor “…y la verdad que le agradezco siempre y me dio un tremendo motor y estuvo a la altura como todo el año y pudimos hace una gran final…me tiré pero pude haber aguantado pero se me pasó por la cabeza que podía arruinar todo y entonces me quedé segundo..”

“ya sabia que me llevaba una cantidad de puntos que nos sirvieron para la copa que estamos ahí muy cerca y ahora tenemos que ir con todo porque queda una fecha doble que es el 21 de diciembre en el Galvez (Buenos Aires), y hay 80 puntos en juego y estamos a 18 de la punta….”

Martín Ojeda conoce el trazado del Galvez porque ya corrió un par de veces allí, y remarca que ” tuvimos la suerte de ir a la primera de la Copa sin haber ido a la anterior, y la única forma era hacer podio y se dio todo, y ahora hay que ir a pelearla hasta abajo de las patas. ..llegue sin correr como cincuenta días sin subirme al karting y era muy poco probable pero lo dejamos de lado y encaramos la cosa como era…y por suerte Matías Milla me ayudó un montón y los chicos me dieron un karting extraordinario y mi viejo me dio un motorazo y pude hacer una buena carrera pensando y se dio este segundo puesto y llego en un momento justo, porque es la primera de la copa de Oro y llegó justo..”

“No hay margen para nada y habrá que jugarnos todo el 21y que sea lo que tenga que ser – enfatiza Martín Ojeda con la humildad de siempre, – y el 7 ( 6 y 7 de diciembre) vamos por el campeonato de la 1600 y como digo siempre las carreras hay que correrlas y tratar de cerrarlo de la mejor manera para poder ir tranquilo el 21 a Buenos Aires y tomarlo con conciencia…”

“..Quiero agradecer esto a mi viejo que hace esto posible, que es el mentor de todo, a mi abuelo, a mi familia, a mis amigos, a Matías Milla y los chicos del equipo, porque ellos son parte de esto…”