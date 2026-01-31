Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven piloto Facundo Rodríguez quien había resultado campeón de la monomarca 1300 c.c. en la temporada 2025, pasará ahora a conducir su Fiat Uno pero en la categoría 1600 c.c. tripulando la misma unidad.

Para ello ya se está trabajando en el impulsor que quedará en manos otra vez del prolífico Jorge Eduardo Vargas que lo llevó el año pasado a campeonar en la especialidad menor, por lo que este año Facundo intentará realizar una performance similar a lo de la temporada pasada.

El piloto cuenta con el aporte de un equipo familiar de consideración que lo acompaña permanentemente, y lo mismo se estima que sucederá en esta nueva instancia, por lo que todo se prepara para el inicio de la actividad en el mes de marzo.

Como es de suponer no será el único que se pase de categoría, dado que sin resulta que la mayoría de los Fiat 128 se pasan a su nueva instancia ( de lo que halaremos durante la semana), serán varios los que opten por cambiarse a la 1600 to0da vez que el costo en el armado de motor es similar y por allí puede haber algún periférico que sea mas costoso, pero esto es superable, por lo que Facundo Rodríguez podría tener antiguos rivales en su nueva categoría.