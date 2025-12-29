Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex presidente de la ARAAD (Asociación Regional Austral de Automovilismo Deportivo) Arturo Soto Barría, ha dejado de existir en la capital chilena hace pocas horas, dejando como saldo un recuerdo muy amplio de su paso por el automovilismo deportivo y también por el Club Pratt de la capital magallánica.

Arturo Soto cumplió un rol muy importante como presidente de Araad en la formación del Campeonato Patagónico, siendo uno de los puntales que le dio forma a dicho torneo y que consolidó la relación deportiva con el Automóvil Club Río Gallegos durante muchos años, en la época en que la Asociación era la que llevaba adelante el automovilismo magallánico.

Su intercambio permanente y su relación con los dirigentes argentinos hizo posible muchas carreras de un lado y de otro gracias a su afabilidad y su carácter, por lo que se lo recuerda con especial atención, sumado a su paso por el Club Pratt, donde también ejerció la presidencia por varios períodos, y esta considerado como uno de los principales dirigentes en la ampliación de las actividades de esa entidad en el sur de Chile.

Fue uno de los defensores a ultranza de la sede social del club Pratt en la calle General del Canto y gestor de muchas innovaciones en la entidad barrial que se transformó en una de loas entidades mas importantes del deporte en la ciudad de Punta Arenas, por lo que se lo recuerda con especial respeto.