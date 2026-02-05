Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El automovilismo chileno y especialmente el fueguino esta de luto por el fallecimiento del ex piloto Hugo “Parra” Cuevas, reconocido e histórico piloto del Gran Premio de la Hermandad desde su participación en la primera edición en 1974.

“Parrita” como habitualmente se lo conocía, formó parte de un grupo destacado de volantes como Esteban Capkovich, Mario Vitelle o Gogimir Maslov con quienes batalló en mas de una oportunidad en distintos lugares y circuitos, destacándose por su manejo aguerrido y frontal en el TC fueguino donde milito la mayor parte de su carrera.

También ejerció la parte de armador y conductor de equipo, llevando incluso a campeonar a otro destacado como Eduardo “Fufy” Mackay, y a tal punto lleva su reconocimiento, que en las últimas horas se habla ya de la próxima edición del Gran Premio de la hermandad con su nombre.

“Parrita” Cuevas cumplió un rol mas que destacado en la actividad automovilística de Puerto Porvenir y de la ciudad de Punta Arenas, pero principalmente en el GP de la Hermandad, donde se recuerdan gran cantidad de anécdotas y participaciones, por lo que ha dejado un gran recuerdo en el ambiente automovilístico de toda la región.