En la jornada de este domingo, falleció a los 78 años en el hospital de Río Gallegos Raúl Bertolyotti, reconocido dirigente del fútbol y del automovilismo. Fue presidente de la categoría Fórmula Santacruceña, en la que compitieron sus dos hijos, Leandro y Daniel, dejando una profunda huella en la actividad deportiva de la región.
Los resultados se fueron dando a tal punto que, en febrero de este año, el Berto Competición ganó el torneo “Juveneta 2025” femenino en la cancha del club Ferrocarril, con la goleadora del torneo y la valla menos vencida.
Por el lado del automovilismo, sus hijos cumplieron destacados roles: Leandro alcanzó el subcampeonato de la Fórmula Santacruceña en 2003 y 2007 y se coronó campeón en 2006 y 2008, mientras que su hermano Daniel fue subcampeón en 2013 de la misma especialidad, gracias al tesón y apoyo de su padre para ambos.
Con la pérdida de Raúl desaparece un afable y buen hombre, dedicado a la actividad deportiva por muchos años, lo que seguramente será sentido por numerosos deportistas y amigos de la capital santacruceña y zonas aledañas.
