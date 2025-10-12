Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la jornada de este domingo, falleció a los 78 años en el hospital de Río Gallegos Raúl Bertolyotti, reconocido dirigente del fútbol y del automovilismo. Fue presidente de la categoría Fórmula Santacruceña, en la que compitieron sus dos hijos, Leandro y Daniel, dejando una profunda huella en la actividad deportiva de la región.

Luego de su trayectoria en el automovilismo deportivo, en el que participó durante varios años y con el que mantenía contacto a través de su hijo mayor Leandro —quien compitió ayer—, se enfocó primero en la creación de un equipo femenino de fútbol de salón. Más adelante, impulsó la formación de nuevos planteles, incluyendo equipos de fútbol femenino, hasta consolidar el Berto Competición, que actualmente participa en esa disciplina.

Los resultados se fueron dando a tal punto que, en febrero de este año, el Berto Competición ganó el torneo “Juveneta 2025” femenino en la cancha del club Ferrocarril, con la goleadora del torneo y la valla menos vencida.

Por el lado del automovilismo, sus hijos cumplieron destacados roles: Leandro alcanzó el subcampeonato de la Fórmula Santacruceña en 2003 y 2007 y se coronó campeón en 2006 y 2008, mientras que su hermano Daniel fue subcampeón en 2013 de la misma especialidad, gracias al tesón y apoyo de su padre para ambos.

Con la pérdida de Raúl desaparece un afable y buen hombre, dedicado a la actividad deportiva por muchos años, lo que seguramente será sentido por numerosos deportistas y amigos de la capital santacruceña y zonas aledañas.