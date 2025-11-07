Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas dejó de existir en Río Gallegos, el reconocido ex piloto y entusiasta motorista Jorge Godoy, quien fuera uno de los principales artífices de la mecánica en la categoría TPS (Turismo Pista Santacruceño) como así también en otras especialidades del automovilismo regional.

El protagonista nació en la provincia de Entre Ríos y siendo muy joven comenzó a trabajar en Río Gallegos adonde llegó buscando nuevos horizontes, para ingresar también a la par de su esfuerzo personal, en la categoría 850 Regional, donde fue piloto y mecánico de varios reconocidos personajes de la época.

Jorge Godoy (h) y el Dodge 1500. Junto a su equipo en lo que fueran los inicios de su participación en la Categoría 2000 cc. Autodromo Ciudad del Centenario.

Su mayor actividad tuvo lugar a partir de los años 90 con el crecimiento del autódromo “José Muñiz” , donde se destacó como piloto con un Dodge 1800, para luego dedicarse de lleno a la mecánica de competición, destacándose por su trabajo y dedicación armando equipos y autos ganadores y quizás lo mas destacado haya sido su trabajo junto al piloto de Piedra Buena Gustavo Luques, con quien ganó siete campeonatos e infinidad de carreras.

También supo tener entre sus filas a reconocidos pilotos como Carlos “Chango” Ortiz y también de la república de Chile quienes confiaron plenamente el la labor de Jorge Godoy para armar motores y autos de carrera, sumado a todo ello autos de su propio equipo como el que condujo por varios años su hijo Jorge (h) en el “recordado “Godoy Motor Sport”, equipo de competición que fue superlativo en la categoría TPS.

Desde hacía poco mas de dos años que sufría una enfermedad terminal que finalmente e se lo llevó en las últimas horas, dejando como saldo un recuerdo imborrable a sus mas cercanos amigos y familiares, sus hijos y su esposa Cristina, quien lo ayudó toda su vida con los emprendimientos que encaró a través de los años como “Alquiler de Vehículos Cristina” y otros.