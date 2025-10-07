Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un profundo pesar ha ocasionado la desaparición física de quien fuera Roberto Pedro Inchauspe, abogado y piloto de autos durante muchos años, nacido en Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires y afincado en Río Gallegos desde los años 80.

Desde muy chico Roberto estuvo vinculado en su tierra natal a las carreras de autos y luego de terminar sus estudios en Coronel Pringles, vivió algunos años en la ciudad de La Plata adonde estudió y se recibió de abogado, para comenzar a desarrollar su profesión y a la par acercarse a lo que mas amaba que eran los autos de carrera.

Aparece en Río Gallegos en la Vuelta de la Provincia de 1980 tripulando un Fiat 128 de manera espectacular, mezclándose con los autos de la categoría 2000 a mitad de carrera y tiene problemas mecánicos cuando la prueba llega a Gobernador Gregores con mas del 50 por ciento de la recorrida y ya integrado a las transmisiones radiales como la gran revelación del gran premio.

Lamentablemente debe de abandonar pero había sentado el precedente y unos años mas, aparece en la categoría 850 Regional incluso en el año de inauguración del autódromo local, para pasar luego en 1991 a tripular una cupe Fiat en la categoría 2000 (actual Turismo Pista Santacruceño), en la que transita por varios años desde ese debut hasta que el 7 de noviembre de 1999 logra vencer con una cupe Renault Fuego roja que haría historia y ese año termina segundo en el campeonato anual detrás del titular Giorgio Michieletto.

En 2004 aparece conduciendo un Falcon en el Stock Patagónico donde su mayor logro fue ganar la clasificación el 8 de octubre de 2005 hace exactamente 20 años atrás, y luego pasarían unos años mas y ya en 2008 y 2009 participando esporádicamente, comienza un retiro lógico de la actividad, pero siempre cumpliendo su función de abogado y muy allegado al Automóvil Club y a sus amigos, dejando como saldo el recuerdo imborrable de un amigo como pocos, sincero y enamorado de los autos con los que pasó toda su vida.

Para los que lo conocieron el pesar y el recuerdo de un piloto amistoso, serio y confiado, divertido y excelente conductor de autos, al igual que la profesión de eligió donde aportó mucho al club y a sus muchos amigos, por ello el respeto y el cariño de siempre para Roberto Pedro Inchauspe.