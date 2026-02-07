Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cando aún no se había apagado el lamento por la pérdida de “Parrita” Cuevas, la noticia del fallecimiento de Andrés Navarro Mohibilovich ahondó la tristeza en el ámbito automovilístico de la región, dado que el piloto era muy reconocido en el ambiente por su activa participación en la monomarca Lada Samara y sus permanentes intervenciones en el Gran Prmeio0 de la Hermandad en varias ediciones.

La pérdida de Andrés Navarro se da luego de una delicada enfermedad ay a la edad de 58 años, luego de haber sido un activo participante del Gran Premio de la Hermandad con un Suzuki Swift donde concurrió como en la imagen, con Camilo Barbería como navegante, por lo que su recuerdo pesará sobre el automovilismo de toda la región.

De la misma manera era activo participante de la categoría Lada Samara donde militó por varios años en el autódromo de Cabo Negro, por lo que también integraba dicha especialidad y era relativamente joven, por lo que su deceso enluta aún mas al automovilismo de toda la región sur de Chile y de Argentina.