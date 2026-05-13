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Iniciamos hoy esta columna que pretende estar todos los jueves cubriendo la pasión automovilística de la región, y que mantendremos con las novedades datos y estadísticas de lo que sucede y de lo que sucederá en el mundo de los autos de carrera, pasión indiscutida para muchos y amor incondicional para otros, por lo que arrancamos con las dos actividades que serán los hechos mas destacados de este fin de semana.

Para ello tomamos como referencia las dos competencias que tendrán lugar este fin de semana, tanto en el “Harry Regensburger” de Caleta Olivia como en el “Quique Freile” de El Calafate, donde en la zona norte provincial por fin arrancará la temporada, dado que con las suspensiones vividas en estos meses, aún no ha habido actividad luego de la posibilidad que no se concretó en Pico Truncado ni tampoco en el “Ramonín Fernández” de Puerto Deseado, donde el clima les jugó una mala pasada.

Por ello esta apertura tardía que tendrá lugar en el trazado caletense, servirá para volver a poner en movimiento a todo el mundo en la región, lo que es verdaderamente muy esperado por propios y extraños como bien lo marcaba Francisco “Pancho” Baez, presidente del Auto Club Caleta en las últimas horas, dado que se correrá una competencia que además tiene como atractivo la posibilidad de transformarse en tradicional.

Esto viene a cuento porque se denominará los “100 kilómetros de Caleta Olivia” para las categorías Renault 12, Limitada Regional y el clásico Hot Rod, quienes transitarán con pilotos titulares e invitados, otro aliciente mas par tener en cuenta lo que provocará una gran cantidad de pilotos tomando parte del evento, donde no estarán presentes los Fiat 800, categoría que sufre una transformación notable al intentar un cambio de impulsor dados los altos costos a los que se llegó con el motor clásico del Fiat 600, por lo que la pretensión actual es el uso del moto0r del Fiat MOVI, con muchos elementos del modelo anterior, algo que en otros lugares del país va tomando forma.

Mientras estos se produce las otras tres categorías de la zona continúan por lo que iniciarán su actividad con esta prueba caletense que pretende ser mas que importante para la región norte, y que reiteramos será la apertura anual de la actividad lo que conlleva suma importancia para pilotos y allegados, toda vez que las expectativas se mantienen desde hace unos meses.

Todo dará comienzo el día sábado con los entrenamientos y pruebas de clasificación, y el domingo con las series y finales para titulares e invitados, lo que significa mucha actividad y continuidad en el lugar, donde se destaca el trabajo que viene haciendo la organización de Pancho Baez, manteniendo el buen uso del lugar con su recta de asfalto y su piso de tierra en el resto del dibujo, por lo que ya saben que tendrán buen tiempo para el fin de semana.

Por su parte en El Calafate se preparan para disputar la tercera fecha del año con las categorías 800 y 1600 c.c. donde se espera un parque importante en la división mayor como viene sucediendo durante este año, mientras que la división menor cuenta con un parque muy reducido pero con un entusiasmo notable, donde Maxi Gallardo es una de los líderes de la especialidad, ganador de la última fecha disputada en el lugar.

En la 1600 c.c. donde luego de varios conciliábulos se logró reunir los modelos VW con los Fiat Uno y los 128 en una sola (“unificada” se llama ahora) por lo que cuenta con un parque notable para la zona con unos 20 autos en danza, donde participan incluso algunos visitantes como los galleguenses Marcos Ortiz y Leandro “Poroto” Fernández, mientras que Chelo Sebastianelli se abstendrá en esta ocasión.

En el ámbito local, predominan los Fiat Uno que se arman en los talleres del Bull Competición y que conducen Pablo e Ignacio (Nacho) Grippo y el Fiat Uno de Gabriel “Gato” Etura, mientras que también la familia Cárcamo con Enrique y su hijo Rodrigo apuntan en cada ocasión a discutir los lugares de privilegio, lo que les da un aliciente importante a la hora de acelerar, sin dejar de lado al resto como Martín Godfrid, Garabito y varios mas que componen el parque estable del lugar.

Los visitantes de la capital tanto Ortiz como Fernández, han logrado mantener una presencia notoria en la posición de escoltas por lo que seguirán luchando por los primeros lugares, pero por ahora, los Grippo (padre e hijo) son los que mandan mas en el trazado lacustre, por lo que se incentiva mas el trabajo y las ganas de ganarles como es lógico, pero eso requiere de mucho esfuerzo y trabajo, con Marcos Ortiz que volverá a correr con el motor armado por su padre Ismael Alfredo en su taller de la costanera, mientras que Leandro “Poroto” Fernández hace lo propio en su taller pegado al autódromo “José Muñiz”, entre fierros nuevos y esquivando pumas sueltos, lo que no es poca cosa.