El bonaerense llegaba al GP italiano después de haber conseguido su mejor resultado con Alpine en Zandvoort, donde cruzó la bandera a cuadros en el 11° lugar. Sin embargo, en esta ocasión la clasificación no lo favoreció: quedó fuera en la Q1 y debió largar 17°, misma ubicación en la que terminó la carrera.

El año de Colapinto en la Fórmula 1 ha mostrado altibajos desde su debut con el equipo francés en Imola, donde fue 16°. Más tarde compitió en Mónaco, donde avanzó desde el 18° puesto de partida hasta culminar 13°. En Canadá repitió un sólido 13°, mientras que en Barcelona debió remontar hasta el 15° puesto tras una clasificación complicada por problemas en su A525.

También atravesó una serie de carreras difíciles: en Austria terminó 15° tras un incidente con Tsunoda y una sanción de 10 segundos; en Silverstone ni siquiera pudo largar por inconvenientes mecánicos; y en Bélgica volvió a encontrarse con contratiempos que le impidieron sumar resultados destacados.

Con el cierre de la gira europea, la Fórmula 1 entra ahora en un receso de dos semanas antes de retomar la acción. El próximo desafío será en Bakú, en el circuito callejero de Azerbaiyán, del 19 al 21 de septiembre, donde Colapinto buscará mejorar sus últimas actuaciones y recuperar terreno en su temporada debut con Alpine.

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina