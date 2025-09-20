Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, se mostró frustrado luego de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2025, donde quedó ubicado en el 16° lugar de la grilla. Según sus declaraciones, un momento de distracción con su compañero Pierre Gasly fue clave en el choque.

Colapinto explicó el incidente ocurrido en la curva 4, detallando que su atención se centró en Gasly: “Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso. Apenas doblé en la curva, el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”. El argentino lamentó la situación: “Fue muy raro todo. Me da bronca porque venía haciendo una buena vuelta. Hubiésemos pasado a Q2 seguro, teníamos buen ritmo”.

Sobre el circuito de Bakú, donde consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, Colapinto reconoció la dificultad del trazado para Alpine: “Es complicado para nosotros, pero fue una pena no haber completado la clasificación. Quiero entender bien qué fue lo que pasó porque fue raro”. A pesar del traspié, Colapinto se mantiene enfocado en la carrera: “Hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”.

La clasificación del GP de Azerbaiyán tuvo varios incidentes. Antes del accidente de Colapinto, Alexander Albon (Williams) provocó una bandera roja, seguido de los choques de Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). Estos accidentes permitieron que Max Verstappen (Red Bull) lograra la pole position, acercándose en puntos a Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren), líderes del campeonato.

La carrera del GP de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 17 del campeonato de Fórmula 1 2025, se disputará este domingo a las 8:00 AM hora local.