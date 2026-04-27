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Con una muy buena cantidad de karting en pista, Gregorio “Goyito” Gómez corrió en el kartódrono de Buenos Aires la tercera fecha del torneo IAME Series que se desarrolló durante el fin de semana, logrando el décimo lugar en la prueba final, luego de disputar las series, la carrera Sprint y la final en la categoría 60 Mini.

Luego de la clasificación del día sábado que tuvo como ganador a Francisco Morgestein, se disputaron las series donde en la primera el piloto galleguense llegó en el octavo lugar, mientras que en la segunda carrera arribó en la posición 12° preparándose para lo que sería la carrera “Sprint” y la final del domingo.

En la primera Goyito logró arribar en la 7° posición mientras que en la final que se corrió con condiciones climáticas un poco inestables, arribó finalmente en el 10° lugar lo que lo ubica ahora 15° en el campeonato anual y mirando lo que será la cuarta fecha que ser disputará en el trazado de Zarate el 31 de mayo.

Mas allá de ésta circunstancia Gregorio Gómez participa también en el torneo local, habiendo sido ganador de la última fecha de abril y con reparación para la siguiente fecha del mes de mayo próximo.